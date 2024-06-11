كارول سماحة تستعد لطرح ألبومها الجديد "أضحك يا قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن موعد طرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "اضحك يا قلبي"، والمقرر طرحه يوم 12 يونيو الموافق يوم الأربعاء.

وروجت كارول لأغنية "إضحك يا قلبي"، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "استعد لتبتسم من قلبك، إضحك يا قلبي، يوم الأربعاء 12 يونيو".

يذكر أن الفنانة كارول سماحة، طرحت مؤخرا كليب أغنيتها التي تحمل اسم "نسخة مني" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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