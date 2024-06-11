شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة توم كروز تتجه إلى هوليود دون الاعتماد على اسم والدها لتحقيق النجاح والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن سورى ابنة النجمين توم كروز وكاتى هولمز، عازمة على صنع اسم لنفسها فى هوليود دون الحاجة إلى مساعدة والدها، فوفقًا للتقرير الأخير الذى نشره موقع "geo.tv"، ظهرت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا، فى إنتاج المسرحية الموسيقية Head Over Heels تحت اسم Suri Noelle، مستخدمة الاسم الأوسط لوالدتها بدلاً من الاسم الأخير لوالدها.

وقال مصدر مقرب من كاتي، وسوري، لمجلة Closer، إن الفتاة المراهقة تركز على بناء مهنة تعتمد على موهبتها الخاصة وعملها الجاد، ولا تعتمد على علاقاتها العائلية للمضي قدمًا.



سوري ابنة توم كروز وكاتي بيري

وأضاف المصدر: "إنها ممثلة موهوبة للغاية، وتقوم كاتي برعاية حياتها المهنية ومساعدتها على اتخاذ الخطوات الصحيحة لبناء سيرة ذاتية ببطء ستوفر لها النوع المناسب من الأعمال"، وقال المصدر: "بدأت سوري بالتمثيل على المسرح، وبهذه الطريقة يمكنها العمل على حرفتها وتطوير مهاراتها من خلال التحول إلى التليفزيون والأفلام".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بالحصول على الأموال، لكن هدفها هو إنشاء مهنة طويلة الأمد يمكنها أن تفخر بها، وبتوجيهات والدتها الدقيقة، ليس هناك شك في أنها ستحقق ذلك"، وقبل أن يختتم حديثه، قال المصدر إن "سوري بالتأكيد لا تحتاج إلى مساعدة توم، ولا اسمه، لكي تصبح ممثلة".

وعلى جانب آخر، ظهرت النجمة الأمريكية الشهيرة كاتى هولمز، 44 عامًا - فى وقت سابق - بإطلالة رياضية من قطعتين، كشفت فيها عن ترهلات وتشققات بطنها، التي نتجت عن حملها وولادتها لابنتها "سوري" من زوجها السابق توم كروز، قبل نحو 17 عامًا.

ارتدت كاتى، توب رياضي باللون الأسود مع بنطلون باللون الأخضر من علامة Alo yoga، وأبدت كثيرات من النساء على السوشيال ميديا إعجابهن بجرأة النجمة الشهيرة، التي لم تخجل من إبراز ترهلات بطنها أمام الملأ، موجهة رسالة للمرأة بتقبل جسدها دائمًا.

كاتي هولمز

يأتي ذلك بعد الإعلان عن خلافات هولمز وطليقها توم كروز، فحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" - فى وقت سابق - فإن توم كروز منذ وقوع الطلاق بينه وبين الممثلة الأمريكية كاتى هولمز، عام 2013، لم يرَ ابنته منها إلا نادراً، وآخرها منذ سنوات طويلة، إلا أنه ملتزم بمصاريف ابنته حتى بلوغها سن الـ 18 عاماً.

وأكدت الصحيفة أن ابنة كروز وكاتى "سورى" بدأت بالفعل التقدم إلى الكليات بمساعدة والدتها، حيث أرسلت بعض الطلبات الجامعية، وتنوى دراسة الموضة فى نيويورك، حتى تكون قريبة من والدتها ذات الخبرة الواسعة في عالم الموضة والأزياء.

وحسب التقرير تقوم الأم بكل ما يلزم لتكون سندًا للابنة، خاصة أن نجم أفلام المهمة المستحيلة، غائب تماماً عن المشهد، ولا يعرف أي شيء عن الفتاة، ولا حتى عن ميولها وخياراتها ومراحل وتفاصيل حياتها.