شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أمير جادو من مسجد السلام بمدينة نصر بعد الظهر ودفنه بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

تشييع جثمان المؤلف الموسيقى الراحل أمير جادو بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السلام بمدينة نصر على أن يتم دفنه بسمقط رأسة مدينة منوف فى محافظة المنوفية، حسبما نشر حساب أمير جادو على موقع فيس بوك.

ومن المقرر أن تتلقى أسرة المؤلف الموسيقى الراحل أمير جادو العزاء غداً الأربعاء في مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر قاعة الفردوس من الساعة 7.30 مساء حتى الساعة 10.30 مساء.

ورحل المؤلف الموسيقى أمير جادو، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، حيث نعاه العديد من أصدقائه على صفحات التواصل الاجتماعى ومنهم المخرج عماد البهات الذى أعلن وفاته على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك معلقا "رحيل الفنان المبدع المؤلف الموسيقى أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة ومؤلمة إنسانياً وفنياً.. مع السلامة يا أمير.. يا رب تكون فى مكان أحسن وارتحت من كل أوجاعك يا حبيبى".

قدم الملحن والمؤلف الموسيقي أمير جاد، الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام على مدار سنوات كثيرة، وحصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم صندوق الدنيا للمخرج عماد البهات، من 4 جوائز فاز بها الفيلم من جمعية كتاب ونقاد السينما عام 2021.

كما قدم مؤخراً الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات السعودية منها "حضرة الموقف" و"توقيت جدة"، وقام مؤخراً بتقديم الموسيقى التصويرية للفيلم السعودي "بخروش" الذي شارك في مهرجان الأفلام السعودية، وقدم الموسيقى التصويرية للفيلم الإماراتي "حين رأت".



امير جادو وحمادة هلال