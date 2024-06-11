شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مها عطية.. شاركت فى أكثر من 20 عملا وتركت الفن من أجل أسرتها والان مع تفاصيل الخبر

رحلت عن عالمنا الفنانة المعتزلة مها عطية، وتم تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة ومن المقرر تلقى عزاء الراحلة بعد غد الخميس في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

مها عطية اعتزلت الفن منذ أكثر من 20 سنة وركزت في حياتها الخاصة مع أسرتها، إذ كان آخر مشاركة لها خلال مسلسل أصل وخمس صور بطولة ممدوح عبد العليم وجيهان نصر وأحمد آدم وعلاء ولى الدين وعبد العزيز مخيون.



الفنانة الراحلة مها عطية

مها عطية تخرجت فى المعهد العالى للفنون المسرحية وعملت بالمسرح والسينما والتليفزيون، بدأت حياتها الفنية بدور مميز فى فيلم خرج ولم يعد عام 1984 حيث جسدت شخصية زينات خطيبة عطية (يحيى الفخرانى)، وبعدها اشتركت فى مسرحية "على الرصيف" عام 1987، وقامت بدور براكسا فى مسرحية "برلمان الستات" 1987.

شاركت مها عطية بأدوار ثانوية خلال عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الزواج والصيف" بطولة عبد المنعم مدبولى وأحمد راتب ونبيلة السيد، وفيلم "وصية رجل مجنون" بطولة يوسف شعبان ونوال أبو الفتوح ووحيد سيف وأحمد راتب، ومسلسل "الفرسان" بطولة أحمد عبد العزيز وأحمد ماهر.

الفنانة الراحلة مها عطية شاركت أيضاً في مسلسل "وعد الحق" بطولة عبد الله غيث وسهير المرشدي وحمدى غيث، و"ألف ليلة وليلة" بطولة سمير غانم وليلى علوى، مسلسل "رحلة أبو الوفا" بطولة أحمد بدير وصابرين وصلاح قابيل، وفيلم "عودة الهارب" بطولة محمود ياسين وعزت العلايلى وشهيرة.