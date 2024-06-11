شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة جديدة بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح فى دورته التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

أضاف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان مازن الغرباوى مسابقة جديدة لمسابقاته المتعددة، وهى مسابقة "مسرح الطفل والنشء"، وذلك بداية من الدورة التاسعة التى ستنطلق خلال شهر نوفمبر 2024.

وكشف المخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان أن تلك المسابقة سوف يتم طرحها ضمن استمارة المشاركة في الدورة التاسعة، وهذه المسابقة تأتي ضمن خطة تطوير وتحديث المهرجان، وهذا كان مطلب جميع الأسر التي تحضر المهرجان بمدينة شرم الشيخ، ولذلك قمنا بتلبية رغبتهم بدعم النشء والأطفال، وسنعلن عن شروط تلك المسابقة من خلال الاستمارة التي سيتم طرحها قريبا.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى حملت دورته الثامنة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، والمهرجان تديره الدكتورة إنجي البشتاوي، والرئاسة الشرفية فيه لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.