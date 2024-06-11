شكرا لقرائتكم خبر عن ريس ويذرسبون تعلن عن اسمها الحقيقى لـ نيكول كيدمان.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية ريس ويذرسبون عن اسمها الحقيقى، الأمر الذى أثار دهشة العديد من معجبيها، فى مقابلة مع زميلتها النجمة العالمية نيكول كيدمان فى مجلة Vanity Fair، حيث أكدت نجمة Walk The Line أن اسمها الأول ليس ريس.

وصرحت ويذرسبون قائلة: "اسمى الحقيقى هو لورا جين".

ولدت لورا جين ريس ويذرسبون، وكان ريس هو اسم والدتها قبل الزواج، واختارت استخدامه كاسمها الأول عندما بدأت مسيرتها التمثيلية فى أوائل التسعينيات.

كما وقع اختيار استديوهات أمازون على الممثلة العالمية ريس ويذرسبون والممثل العالمى ويل فيريل ليتشاركا معاً فى بطولة فيلم رومانسى كوميدى جديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وذلك بعد أن حصلت أمازون على حقوق الملكية للعمل الذى لم تكشف عنه أى معلومات باستثناء أن الكاتب والمخرج نيك ستولر سيتولى العمل على كتابة وإخراجه.