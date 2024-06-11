شكرا لقرائتكم خبر عن "بشواتى" أحدث ألبومات مجد القاسم وطرحه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "بشواتى"، يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانى، ومن المقرر طرح أول أغانى الألبوم فى عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

من جانبه قال مجد القاسم فى تصريحات صحفية: "أول أغانى الألبوم سيتم طرحها خلال ساعات وهى أغنية بشواتى، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوى، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة، لكن لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب".

وعن حقيقة طرح الألبوم كامل فى نفس التوقيت أكد مجد: "أول أغانى الألبوم بشواتى سيتم طرحها أول أيام عيد الأضحى، ومع كل أسبوع جديد سيتم طرح أغنيتين من الألبوم وأتمنى أن تلقى إعجاب الناس واستحسانهم".

وأوضح: "الجديد فى ألبوم بشواتى أنه تجربة مختلفة، لمواضيع جديدة عليا بشكل شخصى، على مستوى الكلمات والأفكار".

وأضاف مجد القاسم: "شقيقي ومدير أعمالي فضل القاسم هو صاحب فكرة العودة لتقديم الألبوم، في هذا التوقيت، ورأيي أن الألبوم دائًما أقيم وأفضل وأكثر متعة لدى المستمع مقارنة بالأغنية السينجل، كونه يحقق التنوع الموسيقي ما بين الدراما و الرومانسية والموال، وبالتأكيد المستمع يجذبه هذا التنوع، وفي النهاية كل شخص وله ذوقه وحبه لشكل غنائي معين، الفنان نفسه يستمتع بتجديد وتنوع الغناء، وهو ما كان سائدًا في التسعينات وماقبلها، لكن بسبب ضعف الإنتاج وغياب جهات الإنتاج دفع المطرب لتقديم أغاني سينجل".

وتابع مجد القاسم: "اعتدت على طرح أعمالي في إجازات الأعياد وقد أقدم على ذلك فترة التسعينيات والألفينيات، دائمًا يكون لدي تفاؤل بطرح أعمالي في الأعياد".



مجد القاسم