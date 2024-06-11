شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان الدولى للمسرح الجامعى بدورته الـ36 يرفع شعار المسرح والجنون والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق المهرجان الدولى للمسرح الجامعى بالدار البيضاء خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو 2024، ويرفع المهرجان فى دورته المقبلة شعار: "المسرح والجنون"، ويخصص المهرجان ندوة رئيسية لمناقش قضية ومسألة الجنون وعلاقته الجدلية مع الإبداع عموما ومع المسرح على وجه التحديد، وستقتام تلك الندوة يوم 5 يوليو 2024، ضمن فعاليات المهرجان، ويشارك بها نخبة من الأساتذة والمتخصصين من داخل المغرب وخارجه.

المهرجان يستضيف عروضا مسرحية لطلبة من الجامعات الدولية والمغربية، تمثل .. مصر ، ألمانيا، أندونسيا، كولومبيا، أرمينيا، كوريا، إسبانيا، إلى جانب البلد المضيف المغرب الممثل ببعض الجامعات من البيضاء ومن المحمدية وبنكرير وطلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط.

جدير بالذكر أن المهرجان عبر دورات سابقة رفع عدة شعارات مثل: المسرح والمجتمع تم المسرح والتحولات ويليه المسرح والبعد النفسي والاجتماعي وغيرها من الشعارات التي واكبت قضايا وطنية ودولية، والتي تتسم بها كل دورة على حدة من دورات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء، وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة المبدع المسرحي رائد المسرح الفردي عبد الحق الزروالي، والصحفية البارزة فاضلة أنور، والفنان المسرحي والسينمائي والتليفزيوني عز العرب الكغاط.