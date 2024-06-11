شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم أولاد رزق 3 - القاضية يشاركون فى العرض الخاص بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أبطال فيلم "أولاد رزق 3 .. القاضية" مساء اليوم بأحد دور العرض بالقاهرة الجديدة بالعرض الخاص للفيلم، الذى يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين، ومن المقرر طرحه فى السينمات يوم 12 من شهر يونيو الحالى.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا فى الجزأين الأول والثانى وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعى، فيدرا، والملاكم تايسون فيورى، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفى شرف وكذلك رزان مغربى.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.