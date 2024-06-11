أحلام تحتفل بابنها فاهد وتشارك المتابعين بالكثير من مشاعر الأمومة

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها، فرحتها الكبيرة بتخرّج نجلها فاهد.

عبّرت “أحلام” عن سعادتها بهذه المناسبة، من خلال توثيق فعاليات حفل التخرّج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شاركت أكثر من مقطع فيديو لحظة تسلّم “فاهد” شهادته الثانوية، إضافة الى مقطع فيديو مؤثر للحظة مباركة والده مبارك الهاجري له بفخرٍ كبير. وعلّقت: “الحمد لله على البلاغ أمي، مبروك يا نور عيني وروحي، اليوم تخرّج إبني فاهد بن مبارك بن محمد بن فاهد الهاجري، جعلني أراك في أعلى المناصب، الحمد لله”.

حرص عدد كبير من المشاهير على تهنئة أحلام ومشاركتها فرحتها عبر خاصية التعليقات، أبرزهم الإعلامية لجين عمران، الفنان سعد رمضان وكل من الممثلتَين بدرية طلبة وعبير صبري وغيرهم.

يُعد “فاهد” أكثر ابناء أحلام شهرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يحرص على مرافقة والدته الى العديد من الحفلات الفنية والمناسبات.

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على صعيد الحفلات الغنائية، تلتقي احلام جمهورها الكويتي بعد عدة سنوات من الغياب، ضمن مهرجان ليلة العمر الغنائي يوم ١٩ حزيران/يونيو الجاري على مسرح الآرينا – الكويت.