أمير المصري ينشر رسالة مؤثرة لجراح أمريكي عائد من غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان المصري الشاب أمير المصري على توجيه رسالة دعم مؤثرة تكشف حقيقة ما يواجهه الشعب الفلسطيني من حرب إسرائيل الغاشمة.

ونشر فيديو عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو «إنستغرام» قرأ فيه شهادة الطبيب عرفان جالاريا عن الحرب في فلسطين. وقال جالاريا في شهادته: «لم أعد أستطيع أن أعرف كم يتيم جاء لي وكم عدد الرصاص الذي في جسمه. لقد خدمت في حروب كثيرة، ولكن الذي رأيته في غزة لمدة 10 أيام جعلي أتأكد أن الذي يحدث فيها إبادة جماعية».

وتشهد غزة تصاعدًا مستمرًا في أعمال التصفية والانتهاكات الإنسانية وقتل الأطفال من قبل القوات الإسرائيلية المسنودة من الديمقراطيات الغربية، مما أدى إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين وتشريد العائلات.

ويُعتبر أمير المصري من أبرز الأصوات العالمية المساندة لفلسطين، وقد شارك مؤخرًا في فيديو بعنوان «كيف تسرق وطن؟» بمشاركة الفنانين أحمد داش، وصدقي صخر، وعلا رشدي، وياسمينا العبد.

ويصور حاليًا فيلم «العملاق»، الذي يجسد فيه دور الملاكم نسيم حميد مع النجم العالمي بيرس بروسنان. ويسرد الفيلم قصة صعود الملاكم اليمني من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد البريطانية ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي، وذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا. ويشارك في إنتاج الفيلم النجم سيلفستر ستالون.

كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «مليحة»، الذي يصور واقع الفلسطينيين، وهو من بطولة دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، وتأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة. تدور أحداث المسلسل حول أسرة فلسطينية تحاول العودة إلى غزة عن طريق مصر، لكنها تواجه العديد من الصعوبات.