بعد غياب 3 سنوات.. هنا الزاهد تعود إلى الدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت المصرية النجمة هنا الزاهد على بطولة مسلسل جديد مع شركة «ميديا هب – سعدي جوهر» للمنتج محمد سعدي، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، لتسجل خوضها منافسات دراما رمضان بمسلسل من بطولتها للمرة الأولى.

وغابت الفنانة عن المشاركة في دراما رمضان على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتحديدًا منذ مشاركتها في مسلسل النمر مع محمد عادل إمام، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2021، وركزت هذه السنوات على السينما ودراما المنصات، حتى عادت إلى رمضان2025 بمسلسل من بطولتها.

وقدمت الفنانة عددًا من البطولات الدرامية على المنصات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث خاضت تجربة البطولة الأولى في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي تم عرضه في 45 حلقة، و»أنا وهي» مشاركة أحمد حاتم، وتم عرضه في 15 حلقة على منصة «واتش إت»، ثم قامت ببطولة مسلسل «سيب وأنا أسيب» من 10 حلقات بمشاركة أحمد السعدني، وأخيراً إقامة جبرية من 10 حلقات والمقرر عرضه قريباً.