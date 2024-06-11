شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن: كفاية بقى!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية شيرين رضا على حسابها الرسمي في إنستغرام صورة مكتوب فيها: «كفاية بقى.. قررت الاعتزال».

ولم توضح الفنانة سبب هذا القرار المفاجئ، ويتساءل نشطاء وسائط التواصل إن كان هناك اختراق لحسابها، أم أنها تريد لفت الانتباه لغيابها.

وكانت الفنانة المصرية غابت عن دراما رمضان 2024 وكشفت سبب قائلة: «مش هتشوفوني في رمضان 2024، وبقالي كام سنة واخدة بريك، لأن التصوير في رمضان صعب جدا ونبتدي كل حاجة متأخر، وكان فيه مسلسل شاركت فيه آخر يوم تصوير خلصنا 6 المسا».

وتابعت: «المشكلة أن مش بيبقى في وقت فبنضطر نقول الكلام من غير تمثيل من غير فن.. وده مش حاجة بحبها».

يذكر أن آخر مسلسلات شيرين رضا كان الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد».

ويتكون من 40 حلقة وهو من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، أميرة أديب ومحمد مهران وهاجر الشرنوبي، تأليف وإخراج هاني كمال.

أما آخر أفلام شيرين رضا كان فيلم «مقسوم» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.