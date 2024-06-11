لميس الحديدي تكشف إصابتها بالسرطان وسبب إخفاء مرضها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن سبب إخفائها إصابتها بمرض السرطان عن الجمهور لسنوات طويلة، موضحة أنها لم ترغب في أن يعلم الناس بمرضها، لأنها تعتبره “وجعًا يخصها” ولا تريد أن يظن الناس أنها تتاجر به.

وقالت الحديدي، خلال حلولها ضيفةً على بودكاست “منا وفينا” المذاع عبر قناة “المشهد”: “ليه بتجيبي السيرة دي؟! مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصّني وحدي وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة”.

وأضافت: “أنا خبّيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر، بتستخبّي، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه”.

وعن تجربتها مع المرض، وصفت الحديدي الفترة التي علمت فيها بإصابتها بالسرطان بأنها كانت “كابوساً”، لكنها تمسّكت بالأمل في الشفاء، ووجدت الدعم من ابنها وأمها وزوجها الإعلامي عمرو أديب، بالإضافة إلى أصدقائها وعائلتها وبعض المقرّبين منها.

وذكرت الإعلامية المصرية أن أصدقاءها كانوا يقيمون حفلات خلال خضوعها لجلسات العلاج الكيماوي، وأنها كانت تسجّل حلقات برنامجها مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد انتهاء هذه الحفلات، موضحةً: “أصحابي كانوا بييجوا خلال جلسة العلاج، يعملوا حفلة، وكنت بخلص الحفلة وأسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل”، مؤكدة أنها لم تغِب أبداً عن جمهورها خلال فترة مرضها.

كما اعترفت بأنها تبكي عندما تشعر بالظلم، أو حين تمرض، أو تفقد شخصاً عزيزاً، مضيفةً: “أشياء كثيرة ممكن تجعل الإنسان يبكي، والحياة كلها وجّعتني، فالحياة ليست سهلة علشان أوصل أو حتى أكمل مسيرتي”.