أبرزها “ولاد رزق”.. 4 أفلام في موسم عيد الأضحى 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك 4 أفلام في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 في مصر، وتشهد الأعمال تنوعاً ما بين الأكشن، والكوميديا والفانتازيا التاريخية، إذ يسعى صُنّاع كل فيلم لتحقيق أعلى إيرادات وصدارة شباك التذاكر، في الموسم الذي يعد الأكبر والأهم في العام، كونه يمتد إلى فترة إجازة الصيف.

وتضم قائمة الأفلام المرتقب عرضها في دور العرض المصرية والعربية ودول الخليج، كلّ من “ولاد رزق 3″، و”أهل الكهف”، و”عصابة الماكس” و”اللعب مع العيال”، بجانب استمرار عرض فيلم “السرب” بطولة أحمد السقا.

مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما، محمود الدفراوي، قال لـ”الشرق”، “هذا الموسم قد يُحقق أرقاماً قياسية، نظراً لأن الأفلام تنتمي إلى الأعمال ذات الميزانيات الضخمة، وأبطالها من نجوم الصف الأول”.

“ولاد رزق 3”

وتستقبل دور العرض اعتباراً من يوم 12 يونيو الجاري، فيلم “ولاد رزق 3″، والذي جرى تصنيفه من قبل الرقابة، للكبار فقط، ويُعد أحد أهم وأضخم أفلام الموسم، وتلقى دعماً من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

الفيلم بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعدد كبير من ضيوف الشرف، فيما يغيب عن هذا الجزء الثنائي أحمد الفيشاوي وأحمد داوود، والعمل تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور الأحداث في إطار من الأكشن، حول عملية جديدة يقوم بها “ولاد رزق”، ولكن هذه المرة في الرياض، خلال مباراة ملاكمة يشارك فيها تايسون فيوري، حيث يقومون بعملية سرقة تقودهم لمواجهات عنيفة مع فيوري وأشخاص تابعين له.

وعرض الجزء الأول من الفيلم، عام 2015، وحقق إيرادات وصلت إلى 26.5 مليون جنيه، أما الجزء الثاني عُرض عام 2019، وبلغت الإيرادات 107 مليون جنيه.

“أهل الكهف”

وينطلق فيلم “أهل الكهف” في دور العرض، بداية من يوم 12 يونيو أيضاً، وهو العمل الذي استغرق تنفيذه أكثر من 5 أعوام كاملة، وتوقف تصويره أكثر من مرة، بسبب أزمات إنتاجية.

الفيلم مأخوذ عن مسرحية للأديب الراحل توفيق الحكيم، التي تحمل الاسم ذاته، وكتب له المعالجة والسيناريو والحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في البطولة بجانب غادة عادل، كلّ من خالد النبوي، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح.

وتدور الأحداث في إطار درامي خيالي تاريخي، حول عدة أشخاص يهربون من خطر يواجههم ثم ينامون، وعندما يستيقظون يكتشفون أنه قد مر على نومهم 3 قرون، ويخوضون صراعات عديدة داخل الزمن الجديد.

“عصابة الماكس”

وينافس أحمد فهمي، بفيلم كوميدي جديد يحمل اسم “عصابة الماكس”، بعدما كان اسمه في البداية “عائلة المكسيكي”، ويشارك في بطولته روبي، ولبلبة، والعمل تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

وتدور أحداث الفيلم، حول شخصية “المكسيكي” الذي يقوم بعمليات سرقة وتهريب، ويضطر في كل مرة الاستعانة بمجموعة أشخاص لمساعدته بعملية ضخمة، ليواجه مشكلات كوميدية، تتسبب في فشل هذه العملية.

وتُجسد روبي خلال الأحداث، شخصية “جيجي” التي تشارك “المكسيكي” في إحدى العمليات التي يقوم بها، وتقدم أغنيتين، إحداهما داخل الفيلم، والثانية ستكون الأغنية الدعائية للعمل.

ومن جانبه، كشف حاتم صلاح، لـ”الشرق”، تفاصيل شخصيته داخل العمل، موضحاً أنه يؤدي دور شخص مسؤول عن حماية العصابة خلال تنفيذها عمليات السرقة والتهريب، ولفت إلى تعاونه الفني الأول مع أحمد فهمي، قائلاً: “أنا واحد من جمهوره، والعمل معه كان ممتعاً للغاية”.

“اللعب مع العيال”

وآخر الأفلام المرتقب عرضها في عيد الأضحى 2024، هو “اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام، والذي تغير اسمه أكثر من مرة، بداية من “الأستاذ” و”علام عام”.

ويتعاون محمد إمام لأول مرة من خلال هذا الفيلم، مع المخرج شريف عرفة، ويشارك في البطولة كل من أسماء جلال، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي أكشن تشويقي، حول “علام” الذي يعمل مدرس تاريخ، وينتقل للعمل إلى إحدى المدارس الصغيرة في منطقة صحراوية، وهناك يواجه العديد من الصراعات مع بعض أهالي المنطقة، ويعيش قصة حب مع فتاة بدوية هناك.

المنتج هشام عبد الخالق، قال لـ”الشرق”، إنّ: “الفيلم تم تصويره في أكثر من مكان داخل مصر، مثل سيوة، والغردقة، وشرم الشيخ ونويبع”.

وأكد أن صُنّاع الفيلم واجهوا العديد من الصعوبات بسبب التصوير في صحراء الغردقة لمدة 15 يوماً بعيداً عن المناطق السكنية، في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن “مرحلة التحضير تجاوز فترة 6 أشهر، حتى تصبح هذه الأماكن مؤهلة للتصوير، وتظهر في صورة جمالية”.

وحول تكرار تعاونه مع المخرج شريف عرفة، قال إن: “شريف يُقدم أعمالاً غير تقليدية، كما أنه صنع فيلماً كوميدياً يحمل مضموناً مختلفاً وقادر على تحقيق إيرادات عالية”.