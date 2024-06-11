"غزة تنادي".. الأمريكية بيلا حديد تدعم الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد ذات الأصول الفلسطينية، في دعمها للشعب الفلسطيني، حيث قامت بالمشاركة في فيديو كليب أغنية الجديدة "غزة تنادي" Gaza Is Calling لـ الفنان السوداني الكندي مصطفى أحمد، المعروف باسم "مصطفى الشاعر".

بيلا حديد

وروج السوداني الكندي للأغنية "غزة تنادي" Gaza Is Calling عبر حسابه في الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، حيث نشر مقطع من الفيديو.

أغنية غزة تنادي

ظهرت بيلا حديد، في المقطع وهي جالسة على الأريكة في بيت طغى على ديكوره الطابع العربي، فيما غزت ملامحها الحزن والألم، وتحاول مواساة صديق طفولتها عبر مدّ يدها إليه، ليتضح أنهما عاشا ماضيا أليما في غزة وسط الدمار.

بيلا حديد

تصريحات مصطفى الشاعر

قال الشاعر في تصريحات صحفية، إن الأغنية بدأ بكتابتها وتسجيلها عام 2022، وتواصل مع العارضة ذات الأصول الفلسطينية للمشاركة في الفيديو في ذلك الوقت، ليصوراه العام الماضي، موضحًا أن عائدات الأغنية ستذهب إلى صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.

وانضم إلى بيلا العديد من الفنانين الفلسطينيين، من بينهم: الرابر الغزاوي عبد الرحمن الشنطي، وإسراء ويونس من جنين.

بيلا حديد

بيلا حديد تستمر في دعم القضية الفلسطينية

تستمر بيلا حديد، في دعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانيّة في غزة بمنشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل إضافة إلى مشاركتها في مظاهرات منددة بالحرب المتواصلة منذ 6 أشهر على القطاع الساحلي المحاصر، وذلك رغم الانتقادات الحادة التي تطالها من الإسرائيليين.

وأطلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اسم "كارهة إسرائيل" على العارضة ذات الأصول الفلسطينية في منشور له مؤخراً عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقًا).

