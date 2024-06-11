مجد القاسم يكشف تفاصيل ألبوم بشواتي ومواعيد طرحه



ياسر رشاد - القاهرة - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغاني ألبوم جديد يحمل عنوان "بشواتي"، إنتاج ريتشارد الحاج، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغاني، ومن المقرر طرح أول أغاني الألبوم في عيد الأضحى الأسبوع المقبل.

من جانبه قال مجد القاسم : "أول أغاني الألبوم سيتم طرحها خلال ساعات وهي أغنية بشواتي، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوي، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة، لكن لم يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب".



من تحضيرات الألبوم

تجربة مختلفة

وعن حقيقة طرح الألبوم كامل في نفس التوقيت أضاف مجد: "أول أغاني الألبوم بشواتي سيتم طرحها أول أيام عيد الأضحى، ومع كل أسبوع جديد سيتم طرح أغنيتين من الألبوم وأتمنى أن تلقى اعجاب الناس واستحسانهم".

واستكمل حديثه قائلا : " أفكاري تلاقت مع المنتج ريتشارد الحاج، لأنه مهتم جدًا بالغناء الأصيل بعيدًا عن أشكال التلوث السمعي، صاحب مدرسة مهمة، نسعى معًا لتقديم فن محترم لأننا نعتبر الفن اخلاق ورسالة يجب أن تصل للناس بكل احترام".

وأوضح: "الجديد في ألبوم بشواتي أنه تجربة مختلفة، لمواضيع جديدة عليا بشكل شخصي، على مستوى الكلمات والأفكار".



وأضاف مجد القاسم: " شقيقي ومدير أعمالي فضل القاسم هو صاحب فكرة العودة لتقديم الألبوم، في هذا التوقيت، ورأيي أن الألبوم دائًما أقيم وافضل وأكثر متعة لدى المستمع مقارنة بالأغنية السينجل، كونه يحقق التنوع الموسيقي ما بين الدراما و الرومانسي و الموال، وبالتأكيد المستمع يجذبه هذا التنوع، وفي النهاية كل شخص وله ذوقه وحبه لشكل غنائي معين، الفنان نفسه يستمتع بتجديد وتنوع الغناء، وهو ما كان سائدًا في التسعينات وما قبلها، لكن بسبب ضعف الإنتاج وغياب جهات الإنتاج دفع المطرب لتقديم أغاني سينجل".

وختم مجد القاسم حديثه قائلا : "أعتدت على طرح أعمالي في إجازات الأعياد وقد أقدم على ذلك فترة التسعينيات والألفينيات، دائمًا يكون لدي تفاؤل بطرح أعمالي في الأعياد".

وفي وقت سابق كشف المطرب مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم عن الغلطة الكبرى التي ارتكبها في حياته وصفها بالشنيعة، لافتا إلى أنه رفض عدد كبير من العروض السينمائية وكانت أدوار بطولة، على أمل أن يعرض عليا أحد المؤلفين تجسيد شخصية الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش.