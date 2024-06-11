فن ومشاهير

وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا المؤلف الموسيقي أمير جادو، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض

الملحن كريم أسامة، أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب،:" إنا لله و إنا اليه راجعون ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم...أمير جادو مات..الله يرحمك يا حبيبي و يرحم أمواتنا جميعا إن شاء الله".

ورحل المؤلف الموسيقي امير جادو، بعد معاناة دامت حوالي 4 أعوام، مع مرض سرطان العظام، و خضوعه للجراحة.
المؤلف الموسيقي امير جادو، حصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "صندوق الدنيا"، ووضع الموسيقى في عدة أعمال منها فيلم "النبطشي"بطولة النجم محمود عبد المغني، و المسلسل السعودي "بتوقيت مكة"

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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