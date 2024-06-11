تعرف على موعد جنازة وعزاء المؤلف الموسيقي أمير جادو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت أسرة المؤلف الموسيقي أمير جادو عن موعد ومكان الجنازة، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحساب الرسمي لـ أمير عبر موقع "فيسبوك": "ستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في جامع السلام بمدينة نصر، والدفنة في منوف المنوفية عقب الصلاة".

وتابع: "العزاء يوم الأربعاء الموافق12/6في مسجد القوات المسلحة أمام سيتي ستارز مدينة نصر قاعة الفردوس من الساعة ٧:٣٠ الى الساعة ١٠:٣٠ مساءا".

ورحل المؤلف الموسيقي امير جادو، بعد معاناة دامت حوالي 4 أعوام، مع مرض سرطان العظام، و خضوعه للجراحة.

المؤلف الموسيقي امير جادو، حصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم "صندوق الدنيا"، ووضع الموسيقى في عدة أعمال منها فيلم "النبطشي"بطولة النجم محمود عبد المغني، والمسلسل السعودي "بتوقيت مكة".

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