بـ فستان أبيض.. هنا الزاهد تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة الشابة هنا الزاهد الأنظار، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وشاركت هنا الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، وظهرت خلالها بفستان أنيق باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات بالحب من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ملاك، حياتي، أيقونة الجمال، شبه نانسي عجرم في الصورة ديه، العسل، باربي الحقيقية".

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بضع ساعات" بطولة الفنانة مي عمر، وفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، ومسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنان محمد الشرنوبي.

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