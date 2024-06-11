أول تعليق من الموسيقيين على مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - مصطفى حمزة:

أوضح محمد عبدالله "عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي"، موقف النقابة من واقعة تحرير المطرب الشعبي رضا البحراوي، محضر ضد شقيق لاعب الأهلي محمود كهربا.

المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،:"الواقعه هي شأن قضائي بحت ولا يجوز أن تتدخل النقابة ، و الواقعة أمام السلطات المختصة بنظر المشاجرة التي وقعت بين الطرفين".

المطرب رضا البحراوي، قام بتحرير محضرً في قسم شرطة المعادي ضد شقيق محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي بسبب مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.