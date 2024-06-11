بإطلالة كاجول نادين نجيم تتألق في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين بالحب، وجاءت: "مش معقول الجمال، العيون الحلوة، يعجز اللسان عن الوصف، قمر الله يحميكي، أجمل امرأة".

يذكر أن الفنانة نادين نجيم، عُرض لها مؤخرًا الجزء التاني من مسلسل "صالون زهرة"، على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في العمل على جائزة أفضل ممثلة فئة الممثلات في حفل Joy awards الذي أقيم في الرياض.

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