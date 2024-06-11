شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد وإسعاد يونس وهالة فاخر يشاركن صوتيا بعرض "ذات والرداء الأحمر" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة مايان السيد في بطولة مسرحية "ذات والرداء الأحمر" تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال وإخراج نادية الشويخ، والعرض سيتم عرضه قريبا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي.

العرض عرائس ضخم يضم العديد من النجوم في البطولة الصوتية على رأسهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، وتقوم بدور البطولة النجمة الشابة مايان السيد في دور ذات التي تتعرض للعديد من المخاطر بسبب الاستخدام الخاطىء للتكنولوجيا، ويشاركها النجوم سامي مغاوري، عمرو رمزي، أشرف طلبة، عصام الشويخ، تامر فرج، وألحان الموسيقار الكبير هاني شنودة.



افيش المسرحية

والعرض يتناول العلاقة بين جيل الكبار وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب وتمثله البطلة "ذات" والتي تبلغ من العمر 14 عاما، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكل درامي ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذي يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته، حيث يتناول العديد من المفردات الحديثة التي يتعامل معها الأطفال بشكل كبير في عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما إنه يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة صراع الأجيال.

وصورت النجمة الشابة مايان السيد هذا الأسبوع فيديو تعلن فيه عن قيامها ببطولة المسرحية بالفستان الأحمر، الذي تتميز به الطفلة "ذات" والتي تقوم مايان بدورها، والتي ترتدي فستانا أحمر اللون بسبب اشتهارها به على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدد افتتاح العرض ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة المسرح بالعتبة.