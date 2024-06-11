شكرا لقرائتكم خبر عن جو جوناس يستمتع بوقته فى اليونان مع الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع المغنى العالمى جو جوناس بوقته على الشاطئ مع الممثلة اللبنانية ليلى عبد الله فى اليونان، بينما تنتقل الشائعات حوله هو والمغنية العالمية ديمى مور، وانفصاله عن عارضة الأزياء ستورمى برى.

وشوهد جوناس البالغ من العمر 34 عامًا، وهو سعيد مع ليلى عبد الله على الشاطئ في أثينا.

جو الذي تقدم بطلب الطلاق من الممثلة صوفي تيرنر (28 عاما) العام الماضي، جلس تحت أشعة الشمس بدون قميص، بينما ارتدت ليلى (28 عاما) ملابس السباحة الزرقاء المكونة من قطعة واحدة.

هناك الكثير من القواسم المشتركة بين ليلى وجو، حيث إن كلاهما على دراية بعالم صناعة الترفيه.

بينما وجد جو الشهرة مع فرقته The Jonas Brothers وظهر في الأفلام، اشتهرت ليلى في موطنها لبنان بظهورها التليفزيوني العديد، حيث بدأت الممثلة التي تعيش في الكويت، مسيرتها المهنية كعارضة أزياء في الفيديوهات الموسيقية قبل أن تنتقل إلى التمثيل.

ولعبت منذ ذلك الحين دور البطولة في أكثر من 25 مسلسلًا تليفزيونيًا وحصلت على أربعة أدوار سينمائية.

تنحدر ليلى أيضًا من عائلة متماسكة وهي الأكبر بين أربعة أطفال، وهي تعرف أيضًا لغة الإشارة حيث نشأت هي وإخوتها على يد أبوين صم وبكم.

ومثل جوناس، مرت ليلى أيضًا بتجربة الطلاق، في ديسمبر 2017، وتزوجت من الممثل الإيراني عبد الله عباس لكن زواجهما لم يدم طويلاً وانفصلا في فبراير 2018.

طبيعة علاقة جو وليلى غير معروفة لكن الثنائي يتابعان بعضهما البعض على إنستجرام.



جو جوناس وليلى عبد الله