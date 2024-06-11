شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تلتقى بن أفليك لمدة 4 ساعات فى منزلهما المعروض للبيع والان مع تفاصيل الخبر

زار النجم العالمى بن أفليك زوجته جنيفر لوبيز، فى قصرهما فى بيفرلى هيلز، كاليفورنيا، الذى تبلغ قيمته 60 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو المنزل الذى يقال إنهما يبيعانه وسط مشاكل زوجية.

ووفقًا للصور التى حصل عليها موقع pagesix، شوهدت نجمة "Gone Girl" وهى تقود سيارتها المرسيدس السوداء، ليلة الأحد، بعد مغادرة المنزل، فيما أكد المصورين أن بن أفليك، 51 عامًا، كان فى المنزل مع زوجته لمدة أربع ساعات، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، وتواصل الموقع مع ممثلى كل من أفليك ولوبيز للتعليق لكنها لم يردوا على الأمر.



بن أفليك يذهب للقاء جينيفر في منزلهما المعروض للبيع

ويأتى هذا اللقاء وسط تقارير تفيد بأن الزوجين - اللذين يشاع أنهما على وشك الانفصال - أعادا قصرهما الثمين إلى السوق، بعد عام واحد من شرائه نقدًا، وقالت مصادر متعددة لـ TMZموقع إن لوبيز (54 عامًا) وأفليك يستخدمان سمسار العقارات سانتياجو أرانا من الوكالة لبيع المنزل.

وأفاد أيضا أن النجمين يطلبان "65 مليون دولار" مقابل القصر، واشترى لوبيز وأفليك، المنزل الذى تبلغ مساحته 43 ألف قدم مربع نقدًا مقابل 60.85 مليون دولار فى مايو 2023، ويضم المنزل 17 غرفة نوم و30 حمامًا وموقفًا يتسع لـ 80 مركبة بالإضافة إلى مجمع رياضى داخلى وبار رياضى ومنطقة استرخاء خارجية.



جينيفر لوبيز وبن أفليك