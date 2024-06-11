ليلى عبدالله تشعل السوشيال ميديا بصور رومانسية.. ما علاقة جو جوناس؟

ياسر رشاد - القاهرة - شغل ظهور الفنانة اللبنانية ليلى عبدالله برفقة المغني العالمي جو جوناس، عددا كبيرا من مستخدمي منصات السوشيال ميديا، ما جعلهم يطرحون التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

تداولت في الساعات الأخيرة، صورًا تجمع اللبنانية ليلى عبدالله والمغني الأمريكي جو جوناس، وهما يستمتعان بالأجواء الصيفية على أحد شواطئ أثينا باليونان.

ليلى عبدالله وجو جوناس

طبيعة العلاقة التي تجمع ليلى عبدالله وجو جوناس

سرعان ما أشعلت الصور منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت علاقتهما حديث الجميع، حيث قال البعض إن الثنائي يعيشان قصة حب غير معلنة.

ليلى عبدالله وجو جوناس

هل جو جوناس يتخطى أحزانه بعلاقته مع ليلى عبدالله؟

يعيش جو جوناس، حالة من التخبط العاطفي بعد انفصاله عن زوجته صوفي تيرنر، بعدما أعلنا انفصالهما بشكل رسمي في سبتمبر 2023.



وجاء ذلك خلال بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الآتي «بعد أربع سنوات رائعة من الزواج، قررنا بشكل متبادل إنهاء زواجنا ودياً، هناك العديد من الروايات التخمينية حول السبب، ولكن هذا قرار مشترك، ونأمل بصدق أن يتمكن الجميع من احترام رغباتنا في الخصوصية لنا ولأطفالنا».

جو جوناس وزوجته

جو جوناس وزوجته

من هي ليلى عبدالله ؟

ممثلة لبنانية من مواليد دولة الكويت، تركت دراستها لكي تعيل أسرتها، تعلمت لغة الإشارة لأن والديها من الصم والبكم، أحبت التمثيل منذ دراستها الابتدائية؛ حيث شاركت في جميع الأنشطة المدرسية.

ليلى عبدالله

دخلت ليلى عبدالله، مجال التمثيل بتشجيع من والديها، وكان أول ظهور لها في سن الرابعة عشرة من عمرها من خلال برنامج التقليد «عيني عينك 3»، كما ظهرت كموديل في كليب مع الفنان عبدالمجيد عبد الله.

دخلت مجال التمثيل بالصدفة عندما كانت ذاهبة مع إحدى صديقاتها إلى موقع تصوير مسلسل «ساهر الليل»، لتختبر نفسها كممثلة فشاهدتها الفنانة هيا عبدالسلام ورأت أنها مناسبة لدور «ليلى» وعندما عرضت الأمر على المخرج محمد دحام الشمري وافق وأعطاها دورًا صغيرا.

شاركت "ليلى"، الفنان إسماعيل مبارك في أغنيته المصورة «مغروم» عام 2015، في العام التالي تم اختيارها لتكون وجها إعلانيًا لأحد التطبيقات الشهيرة.

تزوجت ليلى عبدالله، في ديسمبر 2017 من الممثل عبد الله عباس، إلا أن زواجهما لن يدوم طويلا وانفصلا بعد شهرين من الزواج .

جو جوناس وليلى عبدالله