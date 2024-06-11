ياسمين عبدالعزيز مفاجأة رمضان 2025.. أعمال صنعت نجومية "وحش الكون"

ياسر رشاد - القاهرة - تعود النجمة ياسمين عبدالعزيز، للماراثون الرمضاني المقبل 2025 بعمل درامي جديد بعد غيابها عن السباق العام الماضي، ومقرر أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة.

أعلنت ياسمين عبدالعزيز، تعاقدها على عمل تلفزيوني من إنتاج الشركة المتحدة، مقرر أن تشارك خلاله في السباق الرمضاني القادم 2025.

ياسمين عبدالعزيز

تستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أعمالا فنية صنعت نجومية "وحش الكون":

ياسمين عبدالعزيز، تمتلك مسيرة فنية مليئة بالنجاحات، إذ لمع نجمها منذ مرحلة الطفولة عندما بدأت بتصوير إعلانات لإحدى شركات المنتجات، حتى أصبحت وقتها واحدة من أهم الوجوه الإعلانية في مصر.

ياسمين عبدالعزيز

اتجهت بعدها إلى عالم التمثيل، وكان أول ظهور لها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل (امراة من زمن الحب)، والذي حقق صدى واسعًا عند الجمهور.

واستكملت "ياسمين" نجاحاتها خلال مشاركتها في أكثر من عمل مسرحي، جاء من بينهم: "مسرحية كده أوكيه، رد قرضي".

ياسمين عبدالعزيز ومنى زكي

لم تكتفِ ياسمين عبدالعزيز بالدراما والمسرح، وأصرت على خوض تجربة فنية جديدة، واتجهت لعالم السينما، إذ لمع نجمها في الأدوار الكوميدية، ومن أهم أفلامها (رشة جريئة، قلب جريء، زكي شان، الرهينة)، وقامت بدور البطولة المطلقة في فيلم الدادة دودي، وفيلم الآنسة مامي، كما قدمت دور “نعمة” في فيلم صايع بحر أمام الفنان أحمد حلمي، وغيرهم من الأعمال السينمائية التي تعد بصمة في تاريخها الفني .

وعادت "ياسمين" للدراما التلفزيونية مرة أخرى عام 2017 من خلال مسلسل "هربانة منها"، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي لايت .

ياسمين عبدالعزيز

وبعدها خاضت ماراثون رمضان 2019، من خلال مسلسل "لآخر نفس"، والذي جسدت فيه دور سلمى، التي تتعرض لضغوط كبيرة ورغم ذلك تحاول أن تحمي أطفالها من المخاطر .

وفي عام 2020، شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع النجم كريم فهمي، شريف منير، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح حديث الجميع على السوشيال ميديا، وجسدت خلال دور "غالية" التي انفصلت عن زوجها وبعد فترة من الطلاق عاشت قصة حب مع شاب وسيم ضحى بكل شئ من أجل زواجهما .

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز

وتتوالى نجاحات ياسمين عبدالعزيز، بمشاركتها في مسلسل "اللي مالوش كبير"، أمام أحمد العوضي “بطل حياتها” الذي أنقذها من زوجها صاحب النفوذ.

ياسمين عبدالعزيز

وكانت آخر مشاركات "ياسمين"، في الدراما التلفزيونية عام 2023، من خلال مسلسل “ضرب نار”، والذي جمعها بالعوضي للمرة الثالثة، وجسدت خلال شخصية "مهرة" فتاة المصنع التي تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل صاحب العمل، وتقرر الزواج من البطل الذي يحاول حمايتها من الذئاب البشرية.