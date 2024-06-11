تصرف غير مسبوق لـ عمرو دياب بعد واقعة الصفعة

ياسر رشاد - القاهرة - تخطى الهضبة عمرو دياب واقعة الصفعة ووقائعها السلبية عليه عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وأعلن عن تحضيراته للحفل الصيفي المقبل في لبنان، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

عمرو دياب يغلق التعليقات على معظم منشوارته عبر إنستحرام

أغلق عمرو دياب خاصية التعليقات على عدد من المنشورات عبر “إنستجرام”، وهي من المرات النادرة التي يتصرف فيها عمرو بتلك الطريقة، لمنع أي آراء سلبية حول واقعة الصفعة التي شغلت دائرة الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتخطى عمرو دياب واقعة الصفعة بتحضيرات حفل لبنان القادم، المقام في 15 يونيو الجاري، جاءت تحضيرات مسرح حفل عمرو دياب في لبنان على نطاق واسع وكتبت حروف اسمه بأضواء صغيرة لإضاءتها ليلًا مع وقوفه على المسرح.

يقام الحفل في 15 من يونيو المقبل على مسرح الواجهة البحرية في وسط بيروت، بمشاركة الموسيقي roodge.

حفل عمرو دياب في لبنان صيف 2023 بعد غياب 12 عامًا

كان قد أقام عمرو دياب حفل لبناني سابق خلال أغسطس 2023، بعد غياب 12 عامًا، والذي تسبب في غلق الشوارع المؤدية لمكان الحفل، وحضور كامل العدد من الجمهور، وقدم وصلة غنائية مميزة استمرت لما يقرب من ساعتين.

يُعد حفل لبنان هو الأول بعد أزمة الصفعة التي وجهت سيل من الانتقادات تجاه عمرو دياب، عندما قام بصفع معجب على وجهه حاول التصوير معه في أحد حفلات الزفاف الكبرى.

جاءت ردود الفعل على الواقعة بالهجوم الشديد على عمرو دياب وعليه أن يتحكم في أعصابه خاصة في المناسبات المزدحمة، وأخرى جاءت باللوم على المعجب الذي أصر على التقاط الصورة مع عمرو طوال الفرح وعندما اقترب منه في نهاية وصلته الغنائية وقام بشده من البدلة ليتلقى صفعة غير متوقعة ليتركا المسرح وسط ذهول الحضور.

وكان قد حرر دفاع الفنان عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور سيلفي مع الفنان في أحد حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة، وأضاف الدفاع أن عمرو دياب دائم التقاط الصور مع معجبيه في أي حدث فني سواء حفلات أو حفلات زفاف.

كما أكد أشرف عبد العزيز محامي الفنان المصري عمرو دياب، أن موكله ظن أن الشاب حاول الاعتداء عليه عندما قام بجذبه من ملابسه فجأة حين محاولات عمرو دياب الخروج من مسرح حفل الزفاف بعد انتهاء وصلته الغنائية، فقام بإبعاد يده وصفعه.