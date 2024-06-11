"أعتذر".. عمرو مصطفى يثير الجدل بـ منشور غامض على الفيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجه الملحن الموسيقي عمرو مصطفى رسالة غامضة لجمهوره عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مصطفى عبر حسابه الرسمي: "أعزائي الجمهور، أود أن أعتذر عن التصرف الذي بدر مني مؤخرًا في حفل الأخير، كان الموقف غير لائق ولا يعكس قيمتي أو احترامي لكل من يعمل معي أو يحضر حفلاتي".

وتابع: "أنا ملتزم بتحسين سلوكي والتأكد من أن جميع أفراد فريقي والجمهور يشعرون بالاحترام والأمان في جميع الأوقات، أعتذر لأي شخص تأثر بهذا الموقف، وأعدكم بأنني سأعمل جاهدًا على تجنب مثل هذه الأمور في المستقبل، مع كامل احترامي وتقديري".

وأضاف: "بوست أتمنى أن أشاهده قريبا".

وربط جمهور الملحن الشهير بين منشوره وواقعة تعدي الفنان عمرو دياب على معجب مؤخرًا.

وتصدر "عمرو دياب" محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد واقعة صفع معجب حاول التقط صورة تذكارية معه.

وقام محامي النجم عمرو دياب، بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بمضايقة "عمرو"، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

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