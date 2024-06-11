"هو اللي جه سلم عليا".. أول تعليق من ليلى علوي بعد تعرضها لموقف محرج من عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة ليلى علوي على مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتسبب في سخرية البعض، عقب ظهور الفنان عمرو دياب وهو يقبلها من جانب واحد أثناء كنوع من التحية.

و قالت ليلى خلال لقاءها بـ برنامج "ET" بالعربي: "عمرو دياب فنان كبير ومحبوب من العالم كله وهو ذوق جدًا وعمرنا ما سمعنا في تاريخه ده أي حاجة، وهو إللي جه سلم عليا وده بيحصل مع زملائه في الوسط مش أنا بس".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تعرض الفنانة الكبيرة للإحراج بعد تقبيل الهضبة لها من جانب واحد، ومغادرته دون الاهتمام بمبادرتها لتقبيله في إطار التحية، أثناء لقائهما في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وتعرض النجم عمرو دياب لهجوم شديد مؤخرا عقب صفعه معجب حاول التقاط صورة تذكارية معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وتشارك ليلى علوي في بطولة فيلم جديد وهو فيلم "جوازة توكسيك"، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد والمقرر طرحه بالسينمات مطلع شهر يوليو المقبل.

وكان آخر مشاركات ليلى علوي فيلم "مقسوم" وشاركها البطولة الفنانة شيرين رضا وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسرحية "الصندوق الأحمر" وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بشهر يناير الماضي.