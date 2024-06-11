بعد أزمة "الصفعة" كواليس الاستعداد لحفل عمرو دياب في لبنان.. "صور وفيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، عن نفاد أول تذاكر الحفل، المقام في بيروت يوم السبت الموافق 15 يونيو.

الحفل، يعد الثالث الذي يقدمه النجم عمرو دياب، من تنظيم منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل، إذ سبق وتولى تنظيم الحفل الذي أقيم بلبنان، في أغسطس 2023، وتولى أيضا تنظيم حفل عيد الفطر الماضي، الذي أقيم في الجونة.

وكشفت الشركة المنظمة، عن نفاد جميع تذاكر الحفل، عقب طرحها على مراحل، للحجز إليكترونيا، إذ تراوحت أسعار تذاكر المرحلة الأولى بين 70 و 120 دولار، وفي المرحلة الثانية تراوحت بين 90، و 210 دولار.

الحفل، هو الأول الذي يقدمه النجم عمرو دياب، بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه الهضبة وهو يصفع شابا حاول التقاط صورة معه، والتحقيقات في المحضر الذي حرره محاميه، في قسم شرطة التجمع الأول، ضد شخص لقيامه بـ "مضايقته"، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.