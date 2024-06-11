بالصور- جو جوناس يقضي عطلته في اليونان مع الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

التقطت عدسات الباباراتزي مجموعة صور للمغني الأمريكي جو جوناس وهو يستمتع بعطلته الصيفية على شواطئ اليونان مع حبيبته الجديدة الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله.

ونشر موقع "TMZ" صور لجوناس وليلى وهما على أحد الشواطئ، حيث ظهرا وهما منسجمان وسط أنباء عن إعلان ارتباطهما رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وارتبط جو جوناس بالعديد من المشاهير خلال الفترة الماضية أبرزهم تايلور سويفت، ديمي لوفاتو، صوفي ترنر، وكانت آخرهم المغنية الأمريكية ستورمي هينلي.

وتزوج جو جوناس من الممثلة صوفي ترنر عام 2019 إلى أن أنفصلا عام 2023.

جو جوناس هو مغني وكاتب أغاني أمريكي، اشتهر ضمن فرقة البوب "روك الأخوة جوناس" المكونة منه واثنين من أشقائه هما كيفن جوناس ونيك جوناس.

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