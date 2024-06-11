تمنت أن يلقبونها بـ "سعاد حسني الكويت".. من هي ليلى عبدالله حبيبة جو جوناس الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنانة اللبنانية ليلى عبد الله بوجود علاقة رومانسية بينها وبين المغني وكاتب الأغاني الأمريكي جو جوناس، وذلك بعدما انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة لهما وهما يستمتعان بوقتهما على شواطئ اليونان.

ليلى عبد الله هي ممثلة لبنانية مقيمة في الكويت من مواليد 8 يناير 1998، دخلت المجال الفني عام 2010، وشاركت بالعديد من البرامج والمسلسلات التلفزيونية الكويتية أبرزها مسلسل "تو النهار" عام 2010، "وجع الانتصار" عام 2011، "غريب الدار" عام 2012، "جار القمر" عام 2013، ونجحت في لفت الأنظار لموهبتها.

وإليكم 10 معلومات عن ليلى عبد الله:

1- تعلمت لغة الإشارة لأن والديها من الصم والبكم.

2- هي الأخت الكبرى بين إخوتها وشقيقتها الصغرى الممثلة شهد عبد الله.

3- أحبت التمثيل منذ دراستها الابتدائية وشاركت بالعديد من الأنشطة المسرحية.

4- تزوجت من الممثل الإيراني عبد الله عباس عام 2017 وانفصلا عام 2018.

5- كانت بدايتها بالمشاركة في برنامج التقليد "عيني عينك 3" عام 2010.

6- ظهرت كموديل في أحد كليبات الفنان عبد المجيد عبد الله.

7- قدمت البرامج المسابقات "طارق شو" لأول مرة وعرض في شهر رمضان عام 2014.

8- تمنت أن يلقبونها بـ "سعاد حسني الكويت".

9- شاركت بالمسلسل المثير للجدل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض في رمضان 2024 وتم إيقافه من قبل الحكومة الكويتية.

10- تشارك ببطولة المسرحية الكويتية "في زين الزمان" والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.