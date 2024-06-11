ميار الببلاوي توجه رسالة لمنتقديها: "خليكم ولاد ناس متهاجموش حد لمجرد الهجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة ميار الببلاوي رسالة لمنتقديها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ميار عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "صباح الخير عارفين يا جماعة محدش بيدافع عني باستماتة وبيقطع نفسه عليا في الكومنتات، ويرد غيبتي غير اللي بيعرفني أو قابلني".

وتابعت: "عمري ما قللت من حد أو استهترت بمشاعر حد وبخاف من كسرة الخاطر زي عيني والله أنا يمكن أكون ولا حاجة، بس دايما عارفة لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، لكن الحقد والغل والكومنتات اللى شبههم دول المرضى النفسيين اللى لا يعرفوني ولا قابلونى ولا حتى شافوا ليا حلقة من برنامجي ولا مشهد من مسلسل ولا فيلم ولا مسرحية ولا يعرفوا أنا إيه أصلا بالذات الجيل الجديد ارتقوا".

وأضافت: "خليكم ولاد ناس متهاجموش حد لمجرد الهجوم وتفريغ سمكم ربنا شايف وكل شيء بيتكتب فى صحيفتكم وبيتقل ميزان سيئاتكم صباحكم جميل صباحكم رزق وخير".

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في فيديو تتحدث خلاله عن اتهام أحد الشيوخ لها بالزنا، وذلك في تعليقه على حديثها عن طلاقها وعودتها إلى زوجها الحالي 11 مرة.

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