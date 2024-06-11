"لو مبقاش أحسن مني أنا أزعل".. خالد النبوي يوجه رسالة خاصة لابنه نور (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف النجم خالد النبوي، عن كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، موجهًا رسالة خاصة إلى ابنه الفنان نور النبوي.

وقال "النبوي"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر الحساب الرسمي على موقع "انستجرام": "السينما مفيهاش حاجة سهلة أنا كنت بحاول اقرب من الشخصية في فيلم أهل الكهب، لأن الفيلم فيه أكشن كتير وأنا معملتش اكشن بالحجم ده في السينما، وانا مبسوط بالحكاية دي، لذا أشكر كل العاملين لأنهم سبب خروج العمل للنور".

ووجه خالد النبوي رسالة إلى إبنه نور، قائلًا: "لو مبقاش احسن مني أنا ازعل هو وجيله كلهم لو مابقوش أحسن مني ومننا كلنا أنا أزعل، الموهبة مش بتاعتك دي من عند ربنا هو اللي يمتلكها، الفنان يمتلك المجهود لو معملتوش مش هتوصل لحاجة".

احتفل صناع فيلم أهل الكهف قبل ساعات من انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي، بالعمل في عرض خاص أقيم بسينما مول مصر، شهد حضور كوكبة من النجوم والمشاهير.

أهل الكهف" معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، عن رائعة الكاتب الراحل توفيق الحكيم "أهل الكهف"، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد

اقرأ أيضا..

بعد أزمة "الصفعة" كواليس الاستعداد لحفل عمرو دياب في لبنان.. "صور وفيديو"