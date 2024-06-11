هاجر أحمد في أول ظهور مع زوجها: "دايما بنتفق على اللي أنا عايزة أقدمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة هاجر أحمد عن تجربته في فيلم الكهف، والذي احتفل صناع بالعرض الخاص في سينما مول مصر، قبل ساعات من انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي.

وقالت "هاجر"، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، على الحساب الرسمي عبر موقع "انستجرام": "كان عملًا صعبًا للغاية واستغرق تصويره وقت طويل، من حيث التحضير والملابس واللوكيشن، اتبهدلت أوي في التصوير بالمغرب، لكن الحمد لله الفيلم من التجارب المختلفة اللي هترجعنا لأفلام زمان".

وأضافت في أول ظهور مع زوجها: "دايما بنتفق على اللي أنا عايزة أقدمه، إحنا مش بعاد عن بعض في الفكرة، الأمومة أحلى حاجة في الدنيا أحلى حب والحاجة الوحيدة الباقية والمستمرة والبقاء دايما ليها".

أهل الكهف" معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، عن رائعة الكاتب الراحل توفيق الحكيم "أهل الكهف"، إنتاج محمد رشيدي، إخراج عمرو عرفة، بطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: خالد النبوي، مصطفى فهمي، غادة عادل، وأحمد عيد، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد

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