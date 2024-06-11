شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يطرح ريمكس عربي لأغنية Attraction بالتعاون مع الأوكرانية ETOLUBOV والان مع تفاصيل الخبر

طرح اليوم الثلاثاء النجم رامي صبري والنجمة الأوكرانية ETOLUBOV أغنية Attraction بإصدار عربي يمزج بشكل رائع بين أساليبهم الفريدة والعناصر الثقافية.

وأضاف رامي صبري مقطعًا شرقيًا إلى الأغنية، مشتملاً على أدوات تقليدية مثل الكمان والطبلة، وتعاون مع الشاعر تامر حسين الذي كتب الكلمات العربية لمقطع رامي صبري .

الأغنية الأصلية Attraction حصلت على انتشار كبير في الشرق الأوسط، مما ألهم عددًا كبيرًا من الريلز وتيك توك وإنشاء المحتوى. يتجه الريمكس نحو صوت الـ Deep House/Commercial.

يذكر أن الأغنية Attraction الأساسية حققت أكثر من 300 مليون مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويمثل Attraction _ بالعربي النسخة العربية منها.

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.