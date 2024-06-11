شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز بمؤتمر ولاد رزق: المنافسة في السينما صعبة والفن والصحافة وجهان لعملة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

وجه النجم أحمد عز خلال المؤتمر الصحفي لفيلم ولاد رزق في جزئه الثالث، الشكر للصحافة والصحفيين والإعلام على حرصه على التواجد في المؤتمر ومشاهدة الفيلم قبل عرضه، مؤكدا أن الفن والصحافة وجهان لعملة واحدة، مضيفا:" بعد فضل ربنا هناك فضل كبير للصحافة على الفن والعملية الفنية".



احمد عز

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفا شرف وكذلك رزان مغربى.



أحمد عز بمؤتمر ولاد رزق