ديانا كرزون… نجمة احتفالات اليوبيل الفضي

بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، وعدد كبير من الأمراء والأميرات، قدمت نجمة الأردن الأولى، الفنانة ديانا كرزون نفسها نجمةً لاحتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وأطلت ديانا في الحفل الرئيسي الذي أقامه الديوان الملكي العامر، وقدمت خلاله عملين من روائع الشعر العربي الذي تغنى بحب الأردن، فغنت قصيدة الشاعر العربي الكبير سعيد عقل “عمان في القلب”، واطربت ديانا الحضور ايضاً بغناء “أرخت عمان جدائلها” للشاعر الأردني الكبير حيدر محمود.

وباتت ديانا نجمة احتفالات الأردن الأولى باليوبيل الفضي، إذ سبق لها وأن شاركت باحتفالات الجالية الأردنية بدبي بهذه المناسبة، وأحيت حفلاً جماهيرياً كبيراً فيها، كما كان حفل ديانا في متحف الدبابات الملكي والذي أحيته يوم أمس السبت الفائت، الأكثر جماهيرية على الإطلاق من بين جميع الاحتفالات الشعبية التي أقامتها الحكومة الأردنية، احتفاءً بمرور ٢٥ عاماً على تولي الملك عبد الله سلطاته الدستورية.

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وقدمت ديانا في متحف الدبابات ليلة أردنية شعبية بامتياز، اذ غنت كل أغانيها التي قدمتها للأردن، إضافة لوصلات غنائية مستوحاة من التراث الأردني، وشاركها آلاف الحضور الغناء في جميع الفقرات التي قدمتها.