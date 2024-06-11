طارق العريان يعلن وجود أجزاء جديدة من "ولاد رزق"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المخرج طارق العريان، عن وجود اجزاء قادمة من فيلم "ولاد رزق 3"، خلال المؤتمر الصحفي للعمل المقام بالتجمع الخامس.

وكان انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي لفيلم ولاد رزق 3، في التجمع الخامس بحضور أبطاله.

وحرص على حضور المؤتمر نجومه، وهما : " أحمد عز وعمرو يوسف و كريم قاسم وعلي صبحي والكاتب صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان والمنتج موسى عيسى.

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، غد، الأربعاء، بشكل رسمي في جميع دور السينما ليشارك بموسم أفلام عيد الأضحى 2024.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3

في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة. لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.