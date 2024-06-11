هنا الزاهد تسخر من عمرو دياب بعد واقعة الصفعة| ملحمة نارية تصطدم بالهضبة

ياسر رشاد - القاهرة - سخرت الفنانة هنا الزاهد من النجم عمرو دياب بعد صفع معجباً على وجهه حاول التقاط صورة معه، وذلك الأمر أثار غضب الملايين وأشعل مواقع التواصل الإجتماعي بين رواد السوشيال ميديا.

عمرو دياب

شاركت هنا الزاهد صورة لعمرو دياب أثناء تقبيل فتاه ونشرت صوره أثناء ضربه الولد وكتبت kiss or slap .

عمرو دياب

كما أثار الفنان عمرو دياب جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، بعد تداول فيديو له ظهر فيه يصفع معجبا حاول التقاط صورة معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، وذلك الأمر أغضب رواد السوشيال ميديا وانطلقت موجة حادة من الإنتقادات فى وجه الهضبه بعد موقفه الذي وقع كالصاعقة على الجميع دون تبرير منه على ما حدث.

بدأت الأزمة مع انتشار فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس، وأحياه عمرو دياب، وظهر في الفيديو محاولات معجب لالتقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته، ليقوم "الهضبة" بضربه بالقلم.

عمرو دياب

تداول الفيديو عبر منصات السوشيال ميديا بشكل كبير مع انتقادات لعمرو دياب وانفعاله وتصرفه مع المعجب، وبدأت مطالبات له بالاعتذار عما حدث.

كما علق الناقد طارق الشناوي على فيديو عمرو دياب وطالبه بإصدار بيان اعتذار وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "يجب أن يسارع عمرو دياب باصدار بيان اعتذار على اليوتيوب يوضح ملابسات الصورة السيلفي والصفعة التي تلقاها أحد معجبيه، قطعا لا شيء يبرر الصفعة مع افتراض حتى أن هناك تجاوز لفظي أو حركي أصاب عمرو من أحد معجبيه، الاعتذار أولا وتوضيح الملابسات ثانيا هل يدرك عمرو كم خسر ويخسر بسبب هذا الفعل ويخسر أكثر لو استمر لائذا بالصمت الرهيب".

من ناحية آخري، ظهر بعض المدافعين عن عمرو دياب خاصة مع انتشار فيديو جديد لنفس الواقعة تم التقاطه من زاوية تصوير أخرى.

يظهر في الفيديو هذا الشاب وهو يمسك بعمرو دياب في محاولة منه لالتقاط صورة، وهو ما جعل البعض يدافع عنه وأن رد فعله كان نتيجة لتصرف الشاب.

وحتى الآن ورغم كل الجدل الذي أثير لم يصدر عمرو دياب أي بيان أو توضيح لملابسات ما حدث.

عمرو دياب

عمرو دياب يتصدر التريند

وتصدر الفنان عمرو دياب محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي "التريند" خلال الساعات الماضية، بعد تداول فيديو له وهو يصفع شاب من جمهوره بالقلم على وجهه، فيما كان يريد الشاب التقاط صورة تذكارية معه.

ورفض الجمهور التصرف الذي ارتكبه عمرو دياب، وخصوصا أن الفيديو أوضح تفصيلاً أن الشاب لم يرتكب أي خطأ ضده سوى أنه كان يريد أن تجمعه صورة بالمطرب الذي يعشقه.

عمرو دياب

عمرو دياب يصفع شاب من جمهوره بالقلم

وظهر في الفيديو عمرو دياب، وهو يحيي إحدى الأفراح بأحد الفنادق الشهيرة.

وكان الشاب الذي قام بإهانته لم يكن هو الوحيد الذي كان يريد التقاط صورة معه، بل كان هناك العديد من الفتيات اللاتي كانوا يرحبن به ويريدون التقاط الصور التذكارية معه أيضا، وهذا الذي جعل الجميع يتساءل لماذا قام بضرب الشاب دونًا عن غيره.

إهانة عمرو دياب لمهندس صوت على المسرح

ويعتبر هذا الموقف ليس الأول لعمرو دياب، فقد قام منذ أيام قليلة بإهانة مهندس صوت على المسرح خلال إحدى الحفلات أمام الجميع، مما تسبب هذا في استياء الكثير من متابعيه.