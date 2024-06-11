جينيفر لوبيز تحسم شائعات طلاقها من بن أفليك.. خاتم كشف الأمر

ياسر رشاد - القاهرة - ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وهي ترتدي خاتم زواجها من بن أفليك، وذلك عندما كانت تتناول العشاء في مطعم جورجيو بالدي في سانتا مونيكا.

جينيفر لوبيز

يأتى ذلك بعد شائعات طلاقها من بن أفليك التي تلاحقها باستمرار خلال الأيام الماضية.

جينيفر لوبيز

وحرص النجم العالمي بن أفليك على زيارة زوجته جينيفر لوبيز، فى قصرهما ببيفرلى هيلز، كاليفورنيا، الذى تبلغ قيمته 60 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جينيفر لوبيز

وهو المنزل الذى يقال إنهما يبيعانه وسط مشاكل زوجية.

جينيفر لوبيز

وظل بن أفليك فى المنزل مع زوجته لمدة أربع ساعات، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 9 مساءً.

الشائعات تطارد جينيفر لوبيز وبن أفليك

ومازالت الشائعات تدور حول جينيفر لوبيز وبن أفليك بشأن اتجاه علاقتهما الى الطلاق بسبب المشاكل الأسرية.

الصورة التى أثارت الضجة كانت خلال تقبيل بعضهما البعض، لكن فى الحقيقة وصل كل منهما فى سيارة منفصلة.

وكانت قررت النجمة جينيفر لوبيز الغاء حفلها الصيفي الخاص بـ Greatest Hits لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها.

وكانت ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز زوجة بن أفليك وهي تمسك بيده في لوس أنجلوس، يوم الجمعة، بعد شائعات الانفصال.

وجاء فى بيان الغاء الحفل: "أعلن ممثلو Live Nation أنه تم إلغاء جولة جينيفر لوبيز الأمريكية الصيفية 2024".

وأضاف: "جنيفر تأخذ إجازة لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين".

جينيفر لوبيز وبن أفليك

من جانبها قالت جينيفر لوبيز: "بالنسبة لأولئك الذين اشتروا سيتم استرداد التذاكر تلقائيًا - ليس هناك أي شيء آخر يتعين على المعجبين القيام به".

وأضافت جينيفر لوبيز: "أنا أشعر بحزن شديد ومدمر بسبب خذلانكم، وأرجو أن تعلموا أنني لن أفعل هذا إذا لم أشعر أنه ضروري للغاية.. وأعدكم بأنني سأعوضكم وسنكون معًا مرة أخرى.. أحبكم جميعكم جدا.. حتى المرة القادمة..".

وكان ظهر النجم العالمي بن أفليك فى أحدث ظهورله وهو يرتدى خاتم زواجه من جينيفر لوبيز مرة أخرى، حيث كان الخاتم مرئيًا فى يديه عندما عاد إلى منزله المستأجر بقيمة 100 ألف دولار شهريًا، والذى كان يقيم فيه، وكان الخاتم واضحا عندما مد يده ليدخل المنزل.