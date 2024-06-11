فن ومشاهير

أمير جادو مع عمرو دياب وحماقي وعاشور .. لقطات من حياة المؤلف الموسيقى الراحل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

ياسر رشاد - القاهرة - رحل الموسيقي أمير جادو، صباح اليوم، بعد رحلة مع المرض، والذي أعلن عنه عبر منشورات سابقة له منذ مطلع العام الجاري.

حياة أمير جادو ومقاومة المرض بالموسيقى 

قام الراحل أمير جادو بإجراء عملية خطيرة خلال يناير الماضي واستمرت قرابة الـ 6 ساعات  تُعد من الجراحات الاصعب والأكبر في جراحات الجهاز العظمي، تم فيها استئصال جزء من المعدة وثلث البنكرياس والإثنى عشر والمرارة.

 

واصل بعدها أمير جادو حياته بشكلٍ طبيعي بعدها وسافر إلى لتنفيذ عدد من مشاريعه الموسيقية هناك وكان آخرها في مايو من خلال تكريمه في مهرجان أفلام السعودية .

 

7d3d45612a.jpg
الظهور الاخير لـ أمير جادو

 

رحلة وداع مؤثرة من أصدقاؤه 

امتلأت صفحات أصدقاء أمير جادو من الوسط الموسيقي بكلمات التعازي والوداع المؤثرة، التي عبرت عن مدى صدمتهم من رحيله، وهم الموسيقي خالد الكمار والجيتاريست مصطفى أصلان والشاعر أسامة مصطفى.

 

ec92291ac9.jpg
a6fda755bd.jpg
692d5b21ff.jpg

أمير جادو مع عمرو دياب وحماقي وتامر عاشور 

تعاون أمير جادو موسيقيًا مع رموز الغناء العربي، من بينهم “عمرو دياب، محمد حماقي، تامر عاشور، حمادة هلال”، وشارك مع إعادة التوزيع الموسيقي بإعادة صياغة أربع اعمال من الحان الموسيقار العظيم محمد عبد الوهاب (ماليش أمل - عاشق الروح - وصفولي الصبر - من اغنية دارت الايام - يادي النعيم) مع الموسيقار نادر عباسي 

 

 

9bec8ca423.jpg

 

720ec2cf87.jpg

 

1542bfb83a.jpg
4096f6b078.jpg

 

 

 

أقيمت صلاة الجنازة على الراحل أمير جادو عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء في جامع السلام بمدينة نصر وتم الدفن في منوف بمحافظة المنوفية ، على أن يقام العزاء غدًا الأربعاء في مسجد القوات المسلحة أمام سيتي ستارز بمدينة نصر في قاعة الفردوس من الساعة 7 والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً . 

dc3a51f834.jpg
721d63c132.jpg

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا