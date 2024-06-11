حقيقة تقديم فايا يونان ألبوم جديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة فايا يونان حقيقة طرحها ألبوم جديد خلال الفنرة المقبلة، بعدما تردد أنباء عن الأمر خلال الساعات الماضية.

وقالت فايا يونان فى تصريحات صحفية أن هذه الأنباء ليس لها اى أساس من صحة لأنها حاليا فى استراحة مؤقتًا.

وأضافت فايا يونان: أنه من الممكن أن تطرح عدة أغاني منفردة فقط خلال الفترة المقبلة.

وكانت أحيت الفنانة فايا يونان حفلًا غنائيًا في مدينة دمشق 20 سبتمبر، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

المطربة فايا يونان تتصدر التريند على جوجل

وكانت تصدرت المطربة فايا يونان التريند على جوجل، وذلك بعد إذاعة حفلها على قناة الحياة في مهرجان القلعة.

وكانت تألقت المطربة السورية فايا يونان في حفل افتتاح مهرجان القلعة الموسيقي، وخطفت قلوب جمهورها المصري.

فايا يونان



وأشعلت فايا أجواء النسخة الواحدة والثلاثين من المهرجان العريق بأولى مشاركاتها الرسمية، وأولى إطلالاتها على مسرح محكي القلعة الأثري عبر تقديمها توليفة من أشهر أغنياتها القديمة والحديدة، من بينها "يا قاتلي" و"بيناتنا في بحر" و"أحب يديك" و"شدى عقلي".

فايا يونان



كما فاجأت فايا الحضور بتقديمها وجبة مصرية بامتياز عبر ثلاثة أغنيات من روائع الزمن الجميل، منها "ساكن في حي السيدة" و"اسمراني اللون"، بجانب رائعة وردة "بتونس بيك" لتأسر بها مسامع مئات الحضور ممن شهدوا إطلالتها لأول مرة.

فايا يونان

واحتفلت فايا يونان مع محبيها المصريين بالعرض الحي الأول بمقتطفات من ألبومها "أصواتنا"، الذي خاضت خلاله مغامرة الغناء باللهجات العربية، منها التونسية والجزائرية والعراقية والخليجية، كما أهدت فيه هدية للمصريين عبر أغنية "طير قلقان".



ووضعت فايا مسك الختام على حفل افتتاح مهرجان القلعة بغنائها رائعة الكينج محمد منير "علي صوتك بالغنا" على طريقتها الخاصة، وتودع بها عشاقها المصريين قبل أن تنطلق من بعدها في جولة حفلات عربية بين الأردن وسوريا والعراق عقب جولتها التونسية.

وكانت أحيت الفنانة السورية فايا يونان حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان المنستير الدولى في دورته الـ 50، والمقام بدولة تونس.

وغنت فايا يونان مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائى، منها "بيناتنا في بحر"، "فى الطريق إليك"، "يا ليته يعلم"، و"يا قاتلي"، و"غنى"، "كيفنا تنيتاتنا" و"صدى موالنا" وغيرها.

وكانت أحيت الفنانة فايا يونان حفلها الغنائي الجديد في السعودية، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة في عدد كبير من مدن المملكة.

فايا يونان

أغنية فايا يونان دمشق

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ فايا يونان من خلال "دمشق"، والتي سجلت أكثر من نصف مليون مشاهدة، وتقول كلماتها:"جارَ الزمانُ وليلُ الدهرِ أعمانا فأشعلي البدرَ في عليائِك الآنا ما زلتِ أجملَ من شِعري وأغنيتي ولم يزلْ بردى في القلبِ شريانا دمشقُ يا قبلةَ الدنيا ممجدةً يا أوّلَ الأرضِ إنساناً وأوطانا يا بنتَ سبعةِ آلافٍ وما هرمتْ سبحانَ من صانَ فيك الحسنَ سبحانا دمشقُ لم ننكسرْ والريحُ عاصفةٌ ما يكسِرُ القلبَ أنْ كنّا ضحايانا وإنْ تنزّلَ من جرحِ البيوتِ دمٌ فجرحُ صدركِ ما أدماكِ، أدمانا لياسمينِ دمشقٍ قاسيونُ جثا وقاسيونُ أمامَ النارِ ما لانا يا بنتَ سبعةِ آلافٍ وما هرمتْ كلُ السيوفِ على أبوابِك انكسرتْ وسيف عزك براقٌ كما كانا...

فايا يونان

يذكر أن: توجت النجمة السورية فايا يونان، بلقب أفضل مطربة سورية وذلك عن عام 2018 ضمن جوائز داف باما الألمانية، وإطلاقها كليب "بغداد"، مع دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مطربة عربية تنجح في عملية "الكراود فاندينج" عبر أولى أغنياتها "أحب يديك"، وتمكنت من تحقيق أكثر من 25 ألف دولار لإنتاجها، وما يتخطى الثلاثة ملايين بالعملة السورية، وظهرت بالفعل الأغنية المصورة للنور، وتمكنت من تخطى حاجز الـ13 مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماعًا وشهرة.