شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف بمؤتمر ولاد رزق: حبيت شخصية ربيع بشقاوتها وقلبها الطيب والان مع تفاصيل الخبر

وجه النجم عمرو يوسف الشكر للصحافة والقنوات التي تغطي مؤتمر فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، مؤكدا أن رأي الصحافة يهمه جدا في الفيلم.وتحدث عمرو يوسف عن شخصيته في الفيلم شخصية ربيع، مؤكدا أن الشخصية كبرت وهو كبر معها، مشيرا إلى أنه أحب الشخصية بشقاوتها وتغيراتها وقلبها الطيب.

وأضاف عمرو يوسف، أن الشخصية بدأت من حوالي 10 سنوات وتغيرت علي مستوى المضمون والشكل مثلما تغير هو، مشيرا إلى أن سيناريو الفيلم احترافي ومع مخرج عظيم ونجوم كبار مثل احمد عز وباقي فريق الفيلم.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations .

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفى شرف وكذلك رزان مغربى.