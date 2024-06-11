شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان يكشف سبب غياب أحمد الفيشاوى عن ولاد رزق 3 والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج طارق العريان عن سبب غياب أحمد الفيشاوي عن أحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم أن قرار عمل الفيلم جاء خلال أسبوعين فقط، وكان مجرد فكرة وليس إسكربت مكتوب.

وتابع: "عشان كدا جمعنا الأبطال بصعوبة، وكان وقتها أحمد الفيشاوي بيصور أكتر من فيلم وكان صعب يدخل الفيلم"، موضحا أن الفيلم كانت مدته ساعتين وثلث قبل عمليات المونتاج.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations .

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفى شرف وكذلك رزان مغربى.