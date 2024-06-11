شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان بمؤتمر ولاد رزق: السلسلة مكملة في أجزاء 4 و 5 و6 والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج طارق العريان خلال المؤتمر الصحفي لفيلم ولاد رزق 3، إن العلاقات بين الاخوات هي سبب رئيسي في ارتباط الجمهور بالعمل، رغم أنه فيلم به جزء كبير من الأكشن .

وأكمل طارق العريان، أن سلسلة ولاد رزق مكملة أجزاء 4 و 5 و 6، فيما قال صلاح الجهيني إنه لاول مرة في مصر يقدم عمل سينمائي يصل لجزء رابع ومكمل، مشيرا إلى أنه لا يزال يحلم بتقديم سلسلة أفلام على غرار مارفيل.

فيما قال موسى عيسى المنتج المشارك في الفيلم إنه لأول مرة يصور في السعودية وبذل مجهودا كبيرا في تصوير العمل هناك .

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانين أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمين كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفى شرف وكذلك رزان مغربى.