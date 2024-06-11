شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد لطرحه بداية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الفنان محمد نور داخل الاستوديو الخاص به بالقاهرة الجديدة لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، الذى انتهى من تسجيل معظم أغانيه التى تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، كما قام نور بتلحين عدد من أغانيه، وقرر نور طرح ألبومه فى بداية شهر يوليو المقبل.

كما ينوى نور تصوير كل أغانى ألبومه بطريقة الفيديو كليب، لعرضها على قناته الخاصة على يوتويب، كما يحضر الفنان محمد نور مفاجأة أخرى حيث يشارك بالغناء مع مطربة لم يكشف عن اسمها فى ألبومه الجديد.



نور وماهر صلاح ومصطى اصلان

وطرح الفنان محمد نور مؤخرا أغنية "عاليا"، وكانت تصاحبه فى الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها، والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.