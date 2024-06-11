شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: شعوري بالقلق قبل كل عمل طبيعي ولكن ورق ولاد رزق 3 طمني والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم أحمد عز عن كواليس قبوله العمل في ولاد رزق 3 بعد عدة سنوات من تقديم الجزأين الماضيين، مشيرا أنه يشعر بقلق طبيعي في أي عمل يدخله حتى إذا كان إعلانا لمدة يوم، أو مسلسلا إذاعيا.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الفيلم: أنا عندي طمع في النجاح دايما، والقلق دا بيفضل موجود، ولكن اللي طمني في ولاد رزق ان الكتابة والشخصيات واضحة ومكتوبة كويس".

كما أوضح: "كل سنة بتبقى أصعب ولكن الشغل كمان بيعلم، وكل سنة بتبقى أصعب من اللي قبلها عما يقدم في العالم كله، وعندي دايما غيرة ان أي حد برا مصر مش احسن مني، و دايما نقدر نعمل الأحسن والجديد:.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

ويشهد فيلم ولاد رزق 3 – القاضية مشاركة عدد من الفنانين الجديد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني وعلى رأسهم آسر ياسين، على صبحى، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري، فيما يغيب عن الأحداث الفنانان أحمد الفيشاوى وأحمد داود، بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد فهمى كضيفى شرف وكذلك رزان مغربى.



أحمد عز وابطال فيلم ولاد رزق 3