ماغي بوغصن تعلن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025

تخوض النجمة اللبنانية ماغي بوغصن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل يحمل توقيع المؤلفة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر، ومن إنتاج جمال سنان، صاحب شركة "إيغل فيلمز".

ماغي بوغصن عن مسلسلها الجديد: قضية جديدة وشخصيات مختلفة

وأعلنت ماغي بوغصن عن هذا الخبر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"؛ إذ شاركت متابعيها مجموعة صور تجمعها بالمؤلفة نادين جابر، والمخرج فيليب أسمر، وعلّقت بالقول: "عمل جديد، قضية جديدة، وشخصيات مختلفة. يا رب، رمضان 2025".

وسبق أن تعاونت ماغي بوغصن مع الكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر في مسلسل "للموت" بمواسمه الثلاثة، والتي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الوطن العربي وقت عرض حلقاتها، هذا إلى جانب تعاون ماغي مع نادين في مسلسل "ع أمل"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

أحداث حقيقية

ونوّهت شركة "إيغل فيلمز"، المنتجة لمسلسل ماغي بوغصن، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، بأن المسلسل أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وأن قصته مختلفة تماماً ولا تشبه قصص الأعمال الأخرى.

آخر المشاركات الدرامية لماغي بوغصن

على جانب آخر، تواجدت النجمة ماغي بوغصن في موسم دراما رمضان الأخير، بمسلسل "ع أمل" والذي نال استحسان الكثيرين من محبي الدراما، ودارت أحداثه في إطار تشويقي حول المذيعة (يسار) التي تقدم برنامجاً بعنوان (ع أمل)، وتقابل جارها الجديد (نبال)، ولكنها لا تعرف أن انتقاله ليس مجرد صدفة، وأن سرها الذي يبلغ من العمر عشرين عاماً على وشك الكشف عنه.

وشارك في مسلسل "ع أمل" كوكبة كبيرة من النجوم، بجانب الفنانة ماغي بوغصن، منهم كارول عبود، مهيار خضور، بديع أبوشقرا، إلسا شلق، رنين مطر، ريان حركة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف نادين جابر، ومن إخراج رامي حنا.

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